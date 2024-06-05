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Царьград

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Ополаскиватели со спиртом нарушают микробиоту во рту у мужчин

Ополаскиватели со спиртом нарушают микробиоту во рту у мужчин

Увеличение количества некоторых бактерий может повышать риск ряда серьёзных заболеваний.Бельгийские учёные провели исследование, в результате которого выявили, что применение спиртовых ополаскивателей может существенно увеличить число патогенных бактерий в ротовой полости.

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