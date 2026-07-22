Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Хрупкая, очаровательная, романтичная: Мирей Матье празднует 80-летие

Хрупкая, очаровательная, романтичная: Мирей Матье празднует 80-летие

22 июля празднует 80-летие Мирей Матье - одна из самых успешных звезд французской эстрады. Невысокая и изящная брюнетка с темной челкой до самых бровей, с лучистым озорным взглядом и резким, чувственным голосом, в который влюблялись тысячи мужчин в разных странах мира - Мирей Матье одна такая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии