Хрупкая, очаровательная, романтичная: Мирей Матье празднует 80-летие

22 июля празднует 80-летие Мирей Матье - одна из самых успешных звезд французской эстрады. Невысокая и изящная брюнетка с темной челкой до самых бровей, с лучистым озорным взглядом и резким, чувственным голосом, в который влюблялись тысячи мужчин в разных странах мира - Мирей Матье одна такая.
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