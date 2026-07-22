Хрупкая, очаровательная, романтичная: Мирей Матье празднует 80-летие

22 июля празднует 80-летие Мирей Матье - одна из самых успешных звезд французской эстрады. Невысокая и изящная брюнетка с темной челкой до самых бровей, с лучистым озорным взглядом и резким, чувственным голосом, в который влюблялись тысячи мужчин в разных странах мира - Мирей Матье одна такая.