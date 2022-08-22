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В «Е.К.АртБюро» открывается выставка Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом»

В «Е.К.АртБюро» открывается выставка Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом»

8 сентября в пространстве «Е.К.АртБюро» открывается выставка Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом», где будет представлено 12 живописных полотен известного художника, чье имя тесно связано с петербургской Новой академией изящных искусств.

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