В «Е.К.АртБюро» открывается выставка Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом»

8 сентября в пространстве «Е.К.АртБюро» открывается выставка Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом», где будет представлено 12 живописных полотен известного художника, чье имя тесно связано с петербургской Новой академией изящных искусств.
8 сентября в пространстве «Е.К.АртБюро» открывается выставка Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом», где будет представлено 12 живописных полотен известного художника, чье имя тесно связано с петербургской Новой академией изящных искусств.
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