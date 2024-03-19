Борец из Ростокина завоевал награды двух крупных городских соревнований

Ученик 7-го класса школы №1499 в Ростокине Мухаммад Алиев завоевал в своих возрастных и весовых категориях награды двух крупных соревнований: золото на первенстве Москвы по греко-римской борьбе, а затем серебро — на аналогичном турнире по вольной борьбе.
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