Борец из Ростокина завоевал награды двух крупных городских соревнований

Ученик 7-го класса школы №1499 в Ростокине Мухаммад Алиев завоевал в своих возрастных и весовых категориях награды двух крупных соревнований: золото на первенстве Москвы по греко-римской борьбе, а затем серебро — на аналогичном турнире по вольной борьбе.