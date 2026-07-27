Ямальский брейкер представит округ в Гранд-финале конкурса «КАРДО»

В Тюмени определили победителей межрегионального этапа международной конкурс-премии «КАРДО». В числе шести финалистов ямальский брейкер Артем Осадчий, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
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