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Ямальский брейкер представит округ в Гранд-финале конкурса «КАРДО»

Ямальский брейкер представит округ в Гранд-финале конкурса «КАРДО»

В Тюмени определили победителей межрегионального этапа международной конкурс-премии «КАРДО». В числе шести финалистов ямальский брейкер Артем Осадчий, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

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