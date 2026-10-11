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Царьград

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70% челябинцев копят дела месяцами и готовы платить 19 300 ₽ за решение

70% челябинцев копят дела месяцами и готовы платить 19 300 ₽ за решение

Почти 70% жителей Челябинска откладывают дела более чем на месяц, а в среднем готовы заплатить 19 300 рублей за их решение, выяснили «Авито Услуги» и «Авито Товары».

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