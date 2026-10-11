70% челябинцев копят дела месяцами и готовы платить 19 300 ₽ за решение

Почти 70% жителей Челябинска откладывают дела более чем на месяц, а в среднем готовы заплатить 19 300 рублей за их решение, выяснили «Авито Услуги» и «Авито Товары».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина станет со...
- Международный ден...
- Постпред России п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым