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Маленький сурок пытается помирить родителей во время семейной ссоры

Маленький сурок пытается помирить родителей во время семейной ссоры

На видео разыгралась настоящая семейная драма в мире животных. Два сурка устроили перепалку, а их детеныш оказался в роли маленького миротворца — он пытается вмешаться и остановить конфликт между родителями.

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