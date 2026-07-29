Маленький сурок пытается помирить родителей во время семейной ссоры

На видео разыгралась настоящая семейная драма в мире животных. Два сурка устроили перепалку, а их детеныш оказался в роли маленького миротворца — он пытается вмешаться и остановить конфликт между родителями.
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