Цены на нефть взлетели на новостях из США

Всего неделю назад «Эксперт» писал о том, что запасы нефти в главном нефтехранилище Соединенных Штатов – в Кушинге, штат Оклахома, снизились до 22,9 млн баррелей и вплотную приблизились к критическому операционному минимуму, составляющему 22 млн баррелей.
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