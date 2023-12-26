Необычную диадему возрастом 40 тыс. лет нашли на Алтае

Старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Максим Козликин поделился информацией об обнаружении в Денисовой пещере на Алтае диадемы и других украшений, возраст которых составляет около 40 тысяч лет.
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