Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Лекции о чем???Как стать "педеРастом"???Похвально!МГУ пробивает ДНО все глубже!Актер Данила Козл...
  • Сергей Гришин
    Так высоко взлетела, а вот падать будет очень больно и никто ее жалеть уже не будет! И поделом ей!Гитарист Пугачево...
  • Галина глушкова
    Вся страна знает Ярослава Дронова, а Мазаев не знает. Удивительно, он что не в России живет? А вот Татьяне Ивановой л...Мазаев сделал зая...

Необычную диадему возрастом 40 тыс. лет нашли на Алтае

Необычную диадему возрастом 40 тыс. лет нашли на Алтае

Старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Максим Козликин поделился информацией об обнаружении в Денисовой пещере на Алтае диадемы и других украшений, возраст которых составляет около 40 тысяч лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх