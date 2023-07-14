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Месси сходил за продуктами в обычный супермаркет в Майами

Месси сходил за продуктами в обычный супермаркет в Майами

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси сходил за продуктами в Майами. Пользователи в социальных сетях опубликовали фотографии, на которых видно, как 36-летний аргентинец появился в шортах и пляжных тапках в обычном супермаркете.

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