Месси сходил за продуктами в обычный супермаркет в Майами

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси сходил за продуктами в Майами. Пользователи в социальных сетях опубликовали фотографии, на которых видно, как 36-летний аргентинец появился в шортах и пляжных тапках в обычном супермаркете.