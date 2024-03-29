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Чье это платье? Угадайте советский фильм по случайному кадру

Чье это платье? Угадайте советский фильм по случайному кадру

Справятся только те, кто вырос в СССР «Москва слезам не верит»Запомнить всех героинь советского кино может быть трудно, но для настоящего фаната нет ничего невозможного! Предлагаем вам пройти наш тест, в котором необходимо угадать советский фильм по случайному кадру с одной из его героинь.

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