Чье это платье? Угадайте советский фильм по случайному кадру

Справятся только те, кто вырос в СССР «Москва слезам не верит»Запомнить всех героинь советского кино может быть трудно, но для настоящего фаната нет ничего невозможного! Предлагаем вам пройти наш тест, в котором необходимо угадать советский фильм по случайному кадру с одной из его героинь.