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«Всевышний дал в сердце знак, чтобы я это сделал. Аль-Хамду ли-Ллях! Слава всевышнему!» Алишер о голе с центра поля

– Алишер, какие эмоции после выхода в полуфинал? – Только эмоции. Поблагодарить всевышнего, только поблагодарить.

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