512 украинских БПЛА летело в сторону Московского региона в период с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября.
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