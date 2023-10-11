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Зависимость от обезболивающих: Врач предупредил об опасности лекарств

Зависимость от обезболивающих: Врач предупредил об опасности лекарств

Обезболивающие препараты могут привести к зависимости. Главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников предупредил, что с лекарствами стоит быть осторожнее.

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