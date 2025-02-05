❗️Под Бахчисараем легковушка врезалась в ограждение: погиб пассажир Смертельное ДТП произошло возле села Приятное Свидание.
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❗️Под Бахчисараем легковушка врезалась в ограждение: погиб пассажир Смертельное ДТП произошло возле села Приятное Свидание.