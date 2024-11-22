Командующий РВСН: «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. На совещании в Кремле, посвященном вопросам безопасности, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев представил данные о возможностях ракетного комплекса «Орешник».
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