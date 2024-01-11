Почему и зачем человек испытывает боль?

Тимми и Живой Гараж выясняют, для чего же нам нужны эти неприятные ощущения. 123RF/legion-media.ruКогда вы роняете что-то на ногу или нечаянно прикасаетесь к горячей сковороде, вы знаете, что обычно за этим следует «Ай!» и… боль.