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Глава военкома НАТО счел оправданными удары ВСУ вглубь РФ

Глава военкома НАТО счел оправданными удары ВСУ вглубь РФ

По мнению главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть право совершать удары вглубь территорий РФ, однако каждая страна альянса будет самостоятельно принимать решение по разрешению.

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