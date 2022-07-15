Расписание трансляций European Masters 2022/2023

16 — 21 августа, Европеан Мастерс 2022/23 (рейтинговый), Stadthalle, Фюрт, Германия Победитель предыдущего турнира: Фань Чжэнъи European Masters 2022/2023 по снукеру Все новости и результаты European Masters 2022/23 Квалификация European Masters 2022/23 Турнирная таблица, результаты European Masters 2022/23 Голосование: European Masters 2022/2023 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Европеан Мастерс 2022/2023 Квалификация European Masters 2022/2023 — расписание онлайн трансляций 27-31 октября 2021, квалификация European Masters 2022/23 по снукеру, Morningside Arena, Лестер, Англия, Великобритания 15 июля Первый день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 16 июля Второй день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 17 июля Третий день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции — первый квалификационный раунд начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 16:30 мск начало трансляции 21:00 мск [свернуть] Поделиться с друзьями:.