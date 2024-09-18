Ишмуратова предложила Загитовой бесплатно пускать семьи участников СВО на шоу

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предложила фигуристке Алине Загитовой сделать бесплатное посещение своего ледового шоу "Алые паруса" для детей, инвалидов семей участников СВО.
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