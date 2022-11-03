Военное обозрение

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Заместитель постпреда Китая при ООН раскритиковал отклонение резолюции по биолабораториям США на Украине

Заместитель постпреда Китая при ООН раскритиковал отклонение резолюции по биолабораториям США на Украине

Россия предложила в Совете безопасности ООН начать разбирательство по поводу нарушений киевским режимом и Соединенными Штатами Конвенции о биологическом оружии, но ее предложение заблокировали.

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