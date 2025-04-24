Фетисов о вылете «Спартака»: «Это будет хорошим уроком. У клуба были все шансы на выход в полуфинал. Думаю, красно-белые сделают правильные выводы»

Команда тренера Алексея Жамнова уступила в серии 2-го раунда плей-офф с «Салаватом» со счетом 3-4. По ходу серии «Салават» уступал 1-3, но победил.
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