Армия России поразила железнодорожный эшелон ВСУ

Расчет ОТРК «Искандер-М» двумя ракетами результативно поразил стоянку железнодорожного эшелона армии Украины с боеприпасами, 13 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.
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