Стоимость проезда в Новосибирском метро станет дифференцированной

В ходе специального выпуска программы Регион LIFE телеканала ОТС заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин рассказал, что сегодня прорабатывается возможность ввода дифференцированной стоимости проезда, в метро, а также повышение стоимости разовой поездки.