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Будет вкусно

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Пицца "Семейная": на пышном тесте и на весь противень, как раньше!

Пицца "Семейная": на пышном тесте и на весь противень, как раньше!

Готовим домашнюю пиццу на весь противень, для большой компании! Тесто будет пышное, а сама пицца сочная, мягкая и очень вкусная) *тесто подойдёт и для тонкой пиццы, просто нужно разделить его на две части и сформировать 2 круглые пиццы.

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