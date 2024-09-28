Пицца "Семейная": на пышном тесте и на весь противень, как раньше!

Готовим домашнюю пиццу на весь противень, для большой компании! Тесто будет пышное, а сама пицца сочная, мягкая и очень вкусная) *тесто подойдёт и для тонкой пиццы, просто нужно разделить его на две части и сформировать 2 круглые пиццы.