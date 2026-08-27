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«Стыдоба какая-то»: Мария Командная объяснила, почему не смогла зарегистрироваться на сайте знакомств

«Стыдоба какая-то»: Мария Командная объяснила, почему не смогла зарегистрироваться на сайте знакомств

Теле- и радиоведущая Мария Командная в новом выпуске подкаста, опубликованном на YouTube, откровенно рассказала, как пыталась зарегистрироваться на сайте знакомств и в итоге испытала чувство стыда.

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