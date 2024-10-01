Сергей Собянин: Открылся набор на пятый поток «Академии инноваторов»

Регистрация участников завершится 28 января В Москве стартовала регистрация участников пятого потока международной непрерывной программы поддержки и развития технологических предпринимателей «Академия инноваторов».
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