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Курские новости

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Губернатор Орловской области едет в Курск на встречу с партийным активом

Губернатор Орловской области едет в Курск на встречу с партийным активом

В Курске Клычков встретится с партийным активом, затем посетит Смоленск и Брянск. Визиты связаны с предвыборной кампанией КПРФ, которую он возглавляет в четырёх регионах.

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