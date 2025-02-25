В Новосибирске перекроют улицу Широкую с 26 февраля из-за строительства моста

Ограничение движения вводится в связи со строительством четвертого моста через реку Обь. По информации мэрии Новосибирска, движение транспорта будет прекращено на участке от площади Труда до улицы Троллейной с 26 февраля по 18 марта 2025 года.
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