Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Daddy Bo
    Наивные "простые решения" никогда не были исполнимы, ибо по сути, они и являются существенной частью спорных проблем,...Ключевой вопрос п...
  • Boris Voronin
    Чего ждём, чего сопли жуём??? Англосаксов и рыжего доню ПРОУЧИТЬ ПОКРЕПЧЕ!!! Красное море хуситы срочно атакуют и топ...Ключевой вопрос п...
  • Yak Vit
    В ВК-шечке полно роликов, где украинки жалуются на своих европейских мужей (а может сожителей - не важно), что те, мо...Надоели, вот ей-Б...

Латвия думала обмануть Россию? Арестованные удобрения могут разнести всю Ригу, в городе паника

Латвия думала обмануть Россию? Арестованные удобрения могут разнести всю Ригу, в городе паника

В столице Латвии нарастает тревога: жители обеспокоены возможной техногенной катастрофой в Рижском порту, где, по словам депутата городской думы, химика и экономиста Эйнарса Цилинскиса, хранятся опасные химикаты - аммиачная селитра в объёме, в три раза превышающем количество, рванувшее в Бейруте в 2020 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Тупые и есть тупые.
Ответить
13 час.
АС
Александр Сысоев
Надо бы латышам помочь.
Ответить
13 час.
наверх