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ФедералПресс

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Путин поручил проработать доступ военных в отпуске к медпомощи по ОМС

Путин поручил проработать доступ военных в отпуске к медпомощи по ОМС

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Проблема с прохождением медосвидетельствования в гражданских клиниках для действующих военнослужащих, находящихся в отпуске, сохраняется в ряде российских регионов, несмотря на принятые правительственные решения.

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