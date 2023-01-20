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Сегодня я хочу рассказать своим читателям про наиболее совершенный танк армии РФ, который уже несколько лет успешно эксплуатируется, но является гораздо менее известным для простых граждан

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