Замглавы МИД России Рябков анонсировал встречу «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков анонсировал встречу «ядерной пятерки» (РФ, Великобритания, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты, Франция) в Нью-Йорке.
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