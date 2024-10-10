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Замглавы МИД России Рябков анонсировал встречу «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Замглавы МИД России Рябков анонсировал встречу «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков анонсировал встречу «ядерной пятерки» (РФ, Великобритания, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты, Франция) в Нью-Йорке.

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