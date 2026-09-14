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Газета.ру

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PGR: семена гороха маш способны пережить 45 лет заморозки

PGR: семена гороха маш способны пережить 45 лет заморозки

Маш оказался самой живучей из шести тропических сельскохозяйственных культур, семена которых хранятся в Австралийском банке генов зерновых культур.

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