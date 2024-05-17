Стало известно, кто занял возглавил Министерство культуры Забайкалья

Биография нового министра культуры региона Маргариты Пляскиной в публикации «Царьграда».Взамен прежнего министра культуры Ирины Левкович нашли еще опытного человека - министерством культуры Забайкалья теперь будет руководить Маргарита Пляскина.
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