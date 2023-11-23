Опубликованы кадры первых секунд после ранения Максудова

Опубликованы первые секунды после ранения военкора Бориса Максудова. Видео снимала нагрудная камера другого журналиста, который участвовал в съемках материала относительно обстрелов ВСУ на территории Запорожской области.
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