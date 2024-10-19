«Факел» попросит ЭСК рассмотреть два эпизода из матча против «Ахмата»

В пресс-службе «Факела» подтвердили Sport24, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по поводу двух эпизодов, случившихся в матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).
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