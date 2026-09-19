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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейдж Бекерс обновила рекорд по очкам в женской НБА за первые два сезона в лиге (1515)

Защитник «Далласа» Пейдж Бекерс помогла своей команде обыграть «Финикс» (87:82). На ее счету 26 очков, 4 подбора, 5 передач и 3 перехвата.

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