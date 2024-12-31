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Увеличение продолжительности тренировок способствует снижению массы тела и уменьшению объема талии

Исследователи из Имперского колледжа и их коллеги из Ирана провели масштабное исследование, которое выявило зависимость между дозой аэробных упражнений и снижением веса у взрослых с избыточным весом и ожирением.

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