Увеличение продолжительности тренировок способствует снижению массы тела и уменьшению объема талии

Исследователи из Имперского колледжа и их коллеги из Ирана провели масштабное исследование, которое выявило зависимость между дозой аэробных упражнений и снижением веса у взрослых с избыточным весом и ожирением.
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