Гладков: Украинский дрон упал на территорию частного домовладения в Алексеевке

Повреждения дома в городе Алексеевка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на город Алексеевка.
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