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Петербургский Дом легкой промышленности получил статус памятника

Петербургский Дом легкой промышленности получил статус памятника

В Санкт-Петербурге историческое здание в центре, известное как Дом легкой промышленности, получило статус объекта культурного наследия регионального значения и было зарегистрировано в государственном реестре.

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