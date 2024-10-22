Петербургский Дом легкой промышленности получил статус памятника

В Санкт-Петербурге историческое здание в центре, известное как Дом легкой промышленности, получило статус объекта культурного наследия регионального значения и было зарегистрировано в государственном реестре.
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