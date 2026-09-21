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Регионы России

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Малый бизнес России ускорил переход на корпоративную почту по обновленному закону

Малый бизнес России ускорил переход на корпоративную почту по обновленному закону

В первом полугодии 2026 года число подключений услуги «Почта под ключ» на базе российских сервисов выросло более чем в 10,7 раза, сообщает компания Рег.

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