Аршавин объяснил свои резкие слова о Миранчуке и снова раскритиковал его игру

Андрей Аршавин высказался о поражении «Аталанты» в матче с «Интером». Бывший форвард «Зенита» и лондонского «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил свои недавние грубые слова об Алексее Миранчуке и раскритиковал всю «Аталанту».