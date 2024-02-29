Аршавин объяснил свои резкие слова о Миранчуке и снова раскритиковал его игру

Андрей Аршавин высказался о поражении «Аталанты» в матче с «Интером». Бывший форвард «Зенита» и лондонского «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил свои недавние грубые слова об Алексее Миранчуке и раскритиковал всю «Аталанту».
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