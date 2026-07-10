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Коротко о главном

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не сдержат наступление

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут сдержать наступление ВС РФ на широком участке фронта.

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