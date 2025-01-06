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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуменник о чемпионате России: «Обидно, что мне немного не хватило, но с другой стороны, показал вполне неплохой уровень»

В декабре Гуменник занял четвертое место на турнире в Омске. «Конечно, обидно, что мне немного не хватило, но с другой стороны, показал вполне неплохой уровень.

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