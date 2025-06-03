БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Астурия в XX и XXI столетиях: от потрясений к благополучию

Астурия в XX и XXI столетиях: от потрясений к благополучию

В двух предыдущих статьях мы говорили об истории испанской провинции Астурия, которая стала «колыбелью» Реконкисты, но затем, после объединения с Кастилией-и-Леоном, «отошла в тень», «эволюционировала» от королевства до княжества – да и то, весьма номинального.

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