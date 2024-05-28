Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

100 подписчиков

Почти треть всех трудовых мигрантов «осели» в Мангистауской области

Почти треть всех трудовых мигрантов «осели» в Мангистауской области

Согласно отчётам Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году численность мигрантов, переезжающих в Казахстан на постоянное место жительство из стран Центральной Азии, выросла на 10,4% — с 8,5 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх