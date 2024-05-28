Почти треть всех трудовых мигрантов «осели» в Мангистауской области

Согласно отчётам Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году численность мигрантов, переезжающих в Казахстан на постоянное место жительство из стран Центральной Азии, выросла на 10,4% — с 8,5 тыс.
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