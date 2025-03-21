Путин поздравил лидеров стран СНГ и Ирана с праздником Навруз

Президент России Владимир Путин Владимир Путин по случаю праздника Навруз направил поздравления лидерам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
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