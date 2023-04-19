RusVesna: Враг провел серию "разведок боем" на многих участках фронта

Вооруженные силы Украины провели серию "разведок боем" на многих участках фронта, сообщает Телеграм-канал "Русской Весны" со ссылкой на заявление Игоря Стрелкова.
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