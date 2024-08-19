Индийские епископы поддерживают забастовку врачей из-за изнасилований

Общенациональную забастовку индийских врачей, требующих обеспечения безопасности на рабочих местах после того, как в начале этого месяца стажерка-врач подверглась групповому изнасилованию и была убита, поддержали католические епископы Индии.
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